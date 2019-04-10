Süper Lig'de pazar günü Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yle çok kritik bir derbi oynayacak olan Galatasaray’da yönetim, oyunculara sürpriz yapmayı planlıyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 19 senedir galip gelinemeyen Kadıköy’de puan kaybedilmesi durumunda şampiyonluk yolunda ağır yara alacaklarını bilen Cengiz yönetimi, derbinin kazanılması halinde TFF’den alınacak galibiyet primini doğrudan oyunculara aktarmayı düşünüyor.

Ligde kazandığı her bir galibiyet için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan 2 milyon 600 bin TL gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar’da Fenerbahçe derbisinin kazanılması halinde bu para oyuncular arasında paylaştırılacak.