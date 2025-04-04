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        Galatasaray'da Eren Elmalı parlıyor!

        Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı performansıyla tam not almaya devam ediyor.

        Giriş: 04.04.2025 - 10:29 Güncelleme: 04.04.2025 - 10:29
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        Ziraat Türkiye Kupası’nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan Galatasaray’da yüzler gülüyor.

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        Hem yaz hem devre arası transfer dönemindeki takviyeleri eleştirilen sarı-kırmızılılarda bir transfer ise parıl parıl parlıyor.

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        Son yılların kanayan yarası olan sol beke 3,6 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle takviye edilen Eren Elmalı transfer sürecindeki eleştirileri haksız çıkarıyor.

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        Trabzonspor’da adeta istenmeyen adama dönüşen ve 11’deki yerini kaybeden 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da kendini buldu.

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        Sarı-kırmızılı taraftarın da transfer sürecinde bonservis bedelini tartışmaya açtığı Eren, Kadıköy’deki performansıyla tam not aldı.

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        Milli maç arası öncesinde ritim bulan milli sol bek, ay-yıldızlı formayla da iyi performans sergilemişti.

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        Ara dönüşünde Beşiktaş derbisinde Galatasaray’da ayakta kalan nadir futbolculardan olan Eren, Kadıköy'deki kupa maçında alkış topladı.

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        Derbide girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazanan milli yıldız dört tehlikeyi savuşturdu, iki de pas arası yaptı.

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        Ismail Jakobs’un sakatlık sürecinde Galatasaray’ın imdadına yetişen Eren Elmalı 11’deki yerini sağlamlaştırdı.

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        Galatasaray sık sık sakatlanan ve sahaya çıkmakta zorlanan Ismail Jakobs’la yollarını yaz aylarında ayırmanın planlarını yapıyor.

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