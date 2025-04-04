Galatasaray'da Eren Elmalı parlıyor!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı performansıyla tam not almaya devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası’nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi saf dışı bırakan Galatasaray’da yüzler gülüyor.
Hem yaz hem devre arası transfer dönemindeki takviyeleri eleştirilen sarı-kırmızılılarda bir transfer ise parıl parıl parlıyor.
Son yılların kanayan yarası olan sol beke 3,6 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle takviye edilen Eren Elmalı transfer sürecindeki eleştirileri haksız çıkarıyor.
Trabzonspor’da adeta istenmeyen adama dönüşen ve 11’deki yerini kaybeden 24 yaşındaki futbolcu Galatasaray’da kendini buldu.
Sarı-kırmızılı taraftarın da transfer sürecinde bonservis bedelini tartışmaya açtığı Eren, Kadıköy’deki performansıyla tam not aldı.
Milli maç arası öncesinde ritim bulan milli sol bek, ay-yıldızlı formayla da iyi performans sergilemişti.
Ara dönüşünde Beşiktaş derbisinde Galatasaray’da ayakta kalan nadir futbolculardan olan Eren, Kadıköy'deki kupa maçında alkış topladı.
Derbide girdiği ikili mücadelelerin tamamını kazanan milli yıldız dört tehlikeyi savuşturdu, iki de pas arası yaptı.
Ismail Jakobs’un sakatlık sürecinde Galatasaray’ın imdadına yetişen Eren Elmalı 11’deki yerini sağlamlaştırdı.