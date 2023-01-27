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Galatasaray'da gençlik operasyonu!

Son yıllarda akademisinden yetişen futbolcuları başka kulüplere kaptıran Galatasaray, bu sezon ise işleri sıkı tuttu. Sarı-kırmızılılar Mayıs 2022'den bu yana 14 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı. Bu imzaların 13'ü ise Dursun Özbek yönetiminde geldi

Galatasaray'da gençlik operasyonu!

A Takıma transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer bir yandan geleceğini inşa ediyor. Son yıllarda birçok altyapı futbolcusunu kendisi kullanamadan diğer kulüplere kaptıran sarı-kırmızılılar bu dönem ise işleri sıkı tutuyor.

MAYIS 2022'DEN BU YANA 14 İMZA ATILDI

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi, 11 Haziran 2022'deki seçimi kazanırken hem önceki sezonun izlerini silecek bir kadro kurmak için mesai harcadı hem de altyapısındaki oyunculara imza attırdı.

Mayıs 2022'den bu yana 14 akademi futbolcusuyla sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda 13 imza ise Dursun Özbek yönetiminde geldi. Metehan Baltacı'nın sözleşmesi, Mayıs 2022'de yenilenip 30 Haziran 2025'e kadar uzatılırken Özbek döneminde ise imzalar peş peşe geldi.

ÖNCE U17 SONRA U19

Galatasaray'da Temmuz 2022'deki imza operasyonunda 17 Yaş Altı Takımında top koşturan genç futbolcularla sözleşme yapıldı. Verilen raporlar doğrultusunda Halim Ayaz Yükseloğlu, Berk Kızıldemir, Kadir Subaşı, Eren Paşahan ve Recep Yalın Dilek ile profesyonel mukavele imzalandı.

FUTBOLCU YAŞ POZİSYON SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ
Atakan Nuri Ordu 17 Kaleci 30 Haziran 2025
Jankat Yılmaz 18 Kaleci 30 Haziran 2025
Metehan Baltacı 20 Stoper 30 Haziran 2025
Eren Paşahan 16 Stoper 30 Haziran 2025
Ali Yeşilyurt 17 Stoper 30 Haziran 2025
Emin Bayram 19 Stoper 30 Haziran 2025
Kadir Subaşı 16 Sol bek 30 Haziran 2025
Özgür Baran Aksaka 19 Orta saha 30 Haziran 2026
Emirhan Kayar 17 Orta saha 30 Haziran 2026
Berat Yılmaz 16 Orta saha 30 Haziran 2025
Berk Kızıldemir 16 Sağ kanat 30 Haziran 2025
Halim Ayaz Yükseloğlu 16 Sağ kanat 30 Haziran 2025
Baran Demiroğlu 17 Santrfor 30 Haziran 2025
Recep Yalın Dilek 16 Santrfor 30 Haziran 2025

Sarı-kırmızılılarda U17'den sonra ise gözler U19'a çevrildi. Eylül 2022'de 17 yaşındaki Ali Yeşilyurt ile profesyonel sözleşmeye imza atan sarı-kırmızılılar, Kasım 2022'de genç golcü Baran Demiroğlu ve kaleci Atakan Nuri Ordu'ya imza attırdı.

OCAK 2023'TE İMZALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kasımdan sonra bir süre sessiz kalan sarı-kırmızılılar yeni yılla birlikte genç oyuncularıyla bir bir anlaştı. 16 Ocak'ta Emin Bayram'ın sözleşmesini 2026'ya kadar uzatan Cimbom, 17 Ocak'ta ise Antalya kampının da gözdesi olan Özgür Baran Aksaka ile 2025-26 sonuna kadar uzattı.

Sarı-kırmızılılar son olarak altyapının dikkat çeken isimleri olan Emirhan Kayar ve Jankat Yılmaz ile sözleşme imzaladı. Birçok kulübün radarında olan 17 yaşındaki Emirhan'ın sözleşmesi 2025-26 sezonu sonuna kadar uzatılırken 18 yaşındaki file bekçisi Jankat Yılmaz'ın da mukavelesi 30 Haziran 2025'e kadar tadil edildi.

Genç oyuncularıyla sözleşme görüşmelerine devam eden Galatasaray'da sağ bek Ali Turap Bülbül ve orta sahada görev yapan Efe Akman'la da profesyonel sözleşme yapılması bekleniyor. Hamza Yiğit Akman'ın ise Haziran 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor.

GİDENLER NE YAPIYOR?

Son yıllarda Galatasaray'dan ayrılarak başka lig ve kulüplere giden futbolcular da tercih ettikleri kulüplerinde forma şansı bulamadı. Olaylı bir sürecin ardından Lille'e giden Mustafa Kapı, tek resmi maça çıkamadan Türkiye'ye dönerken Alanyaspor'a transfer olan İsmail Zehir de Süper Lig'de forma şansı bulamadı ve 2. Lig ekibi Batman Petrolspor'a kiralandı.

Bu yaz Fatih Karagümrük'le profesyonel sözleşme imzalayan Emir Tintiş Kasım 2022'de sakatlanırken sadece iki resmi maçta forma giyebildi. Sarı-kırmızılıların altyapısından son yıllarda çıkan en yetenekli futbolculardan olduğu belirtilen ve Marsilya'ya transfer olan Bartuğ Elmaz ise Fransız ekibinin B Takımı'yla üçüncü ligde altı maça çıktı; iki gol kaydetti. 19 yaşındaki genç futbolcu son haftalarda A Takım kadrosuna alınmaya başlandı ve Fransa Kupası'nda ilk resmi maçına çıktı.

Galatasaray'ın meşhur 2000 jenerasyonunun kaptanlarından olan Recep Gül ise 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928 formasını terletiyor. Alt yaş milli takım kategorilerinde 50'nin üzerinde maçı bulunan 22 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta oynadı ve 2 gol attı.

Geçen sezon büyük çıkış yakalayan Mehmet Aslanboğa ise Muş 1984'e transfer olurken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Genç savunmacının çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve uzun süredir sahalardan uzak durumda.

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