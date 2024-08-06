Galatasaray'da gözler harcama limitinde

Galatasaray, Süper Kupa finalinde Beşiktaş karşısında aldığı tarihi mağlubiyetin ardından kadroda değişiklikler de gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'daki hayal kırıklığı yaratan performans sonrası gözünü, takımdan ayrılacak oyunculara çevirdi.

Son dönemde kadroya katılan iki yeni oyuncuyla ilk 11'ini güçlendiren Galatasaray, bundan sonraki transfer hamlelerini gerçekleştirebilmek için mevcut oyuncu kadrosundan bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda.

YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO'LUK HAREKET ALANI KALDI

2023-24 sezonunda futbolcu ve antrenör hak edişleri toplamda 107 milyon Euro olan Galatasaray, 2024-25 sezonu harcama limitinin sınırlarına da dayandı.

Bundan sonraki transferler için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir hareket alanı bulunan sarı-kırmızılılar, potansiyel takviyeler için bazı oyuncularla yollarını ayırmak durumunda.

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Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau gibi isimleri kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Leo Dubois ve Derrick Köhn'le de uygun şartlarda yolları ayırma eğiliminde.

OLIVEIRA'YI EYÜPSPOR İSTİYOR

Yıllık ücretinin yanı sıra vergi yükümlülüğüyle birlikte toplamda yaklaşık 4,5 milyon Euro'luk mali külfeti bulunan Sergio Oliveira'yı Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor istiyor.