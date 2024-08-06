Galatasaray'da gözler harcama limitinde
Süper Kupa maçında Beşiktaş karşısında tarihi mağlubiyet alan Galatasaray'da gözler gidecek oyunculara çevrildi. İlk 11'e yapmayı planladığı iki takviyeyi tamamlayan sarı-kırmızılılar, bundan sonraki transferler için ise oyuncu göndermek durumunda. Geçen sezon futbolcu ve teknik heyet hak edişi 107 milyon Euro olan Galatasaray'ın mevcut limitindeki hareket alanı ise yaklaşık 2 milyon Euro
Galatasaray, Süper Kupa finalinde Beşiktaş karşısında aldığı tarihi mağlubiyetin ardından kadroda değişiklikler de gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'daki hayal kırıklığı yaratan performans sonrası gözünü, takımdan ayrılacak oyunculara çevirdi.
Son dönemde kadroya katılan iki yeni oyuncuyla ilk 11'ini güçlendiren Galatasaray, bundan sonraki transfer hamlelerini gerçekleştirebilmek için mevcut oyuncu kadrosundan bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda.
YAKLAŞIK 2 MİLYON EURO'LUK HAREKET ALANI KALDI
2023-24 sezonunda futbolcu ve antrenör hak edişleri toplamda 107 milyon Euro olan Galatasaray, 2024-25 sezonu harcama limitinin sınırlarına da dayandı.
Bundan sonraki transferler için yaklaşık 2 milyon Euro'luk bir hareket alanı bulunan sarı-kırmızılılar, potansiyel takviyeler için bazı oyuncularla yollarını ayırmak durumunda.
Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau gibi isimleri kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Leo Dubois ve Derrick Köhn'le de uygun şartlarda yolları ayırma eğiliminde.
OLIVEIRA'YI EYÜPSPOR İSTİYOR
Yıllık ücretinin yanı sıra vergi yükümlülüğüyle birlikte toplamda yaklaşık 4,5 milyon Euro'luk mali külfeti bulunan Sergio Oliveira'yı Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor istiyor.
Galatasaray ile iki sezonluk daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu ise Eyüpspor'da forma giymeye sıcak bakmıyor.
DUBOIS'NIN TEK TALİBİ BAŞAKŞEHİR'Dİ
Geçen sezonu kiralık olarak Başakşehir'de geçiren Leo Dubois da Galatasaray'daki şansını iyi kullanamadı. Sezon öncesinde 2024-25 planları arasında hem sağ bek hem de sol bekte oynayabilmesi nedeniyle yer alan Fransız futbolcunun vergilerle birlikte yıllık maliyeti ise 3 milyon Euro.
Avusturya kampları ve hazırlık maçlarında sınıfı geçemeyen Fransız futbolcuya şu ana kadar gelen tek resmi teklif ise Türkiye'den. Onur Bulut'la da ilgilenen Başakşehir, Leo Dubois için Galatasaray'ın kapısını çalarken turuncu-lacivertlilerin 900 bin Euro'luk teklifi geri çevrilmişti.
CICALDAU'YA SÜPER LİG VE ROMANYA'DAN İLGİ VAR
Galatasaray'ın büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau da yine sarı-kırmızılı kulübün planları arasında yer almıyor. Vergiyle birlikte yıllık 1,5 milyon Euro'luk mali yükümlülüğü bulunan Rumen futbolcuya Süper Lig'den birkaç kulüp ve teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın Petrolul'dan ilgi var.
Galatasaray yönetimi, bu sınırlı bütçe ile transfer döneminde etkili hamleler yapabilmek için takımda revizyona gitmeyi planlıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda, performansları beklentilerin altında kalan ve yüksek maaşlarıyla bütçeyi zorlayan bazı oyuncuların takımdan ayrılması için somut adımların atılması planlanıyor.