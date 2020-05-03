Yeni sezonda bonservisi elinde olan isimlere yönelen Galatasaray aradığı sağ beki Yunanistan'da buldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mariano'nun alternatifini arayan Galatasaray'ın, Olympiakos forması giyen Omar Elabdellaoui'yi takibe aldığı öğrenildi.

Sarı kırmızılıların, 3 yıldır Yunan ekibinde forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fas asıllı Norveçli sağ beki gündeme aldığı ifade edildi. Olympiakos'ta istikrarlı olarak forma giymesi açısından teknik heyetinde onay verdiği 28 yaşındaki futbolcu, Yunan ekibinde 161 maçta 11 gol ve 14 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'ın Norveçli oyuncuya yıllık 1.5 milyon euro ve bonusları kapsayan bir teklifte bulunacağı gelen haberler arasında.