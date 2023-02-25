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Galatasaray'da İtalyan modası! Transferde flaş gelişme

Gerek yaz transfer döneminde, gerekse de kış transfer döneminde yaptığı dünyaca ünlü transferlerle dünyada gündem olan Galatasaray, bir yıldızın daha peşine düştü. İtalyan basını, sarı-kırmızılıların Inter'in milli futbolcusu ile ilgilendiğini duyurdu.

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  • Galatasaray'da İtalyan modası! Son bomba Roberto Gagliardini

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da yönetim,  gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başladı.
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    Ara transfer döneminde Zaniolo'yu kadrosuna katarak Avrupa'da ses getiren sarı-kırmızılılar, bir başka İtalyan yıldızın daha peşine düştü. 
  • Galatasaray'da İtalyan modası! Son bomba Roberto Gagliardini

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Inter'de forma giyen İtalyan milli futbolcu Roberto Gagliardini'yi gündemine aldı.
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    Teknik direktör Simone Inzaghi'nin gözünden düşen 28 yaşındaki merkez orta saha için Cimbom'un sezon sonunda harekete geçeceği iddia edildi.
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    BEDAVA TRANSFER!

    Gagliardini'nin sezon sonunda serbest kalacak olması, Galatasaray'ın transferde iştahını kabartan en önemli faktör olarak gösterildi.
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    Inter ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız futbolcuya, Galatasaray dışında birçok kulübün de ilgi gösterdiği belirtildi. 
  • Galatasaray'da İtalyan modası! Son bomba Roberto Gagliardini

    "ICARDI İLE YENİDEN BULUŞABİLİR"

    Haberde ayrıca, Icardi'nin takımda kalması halinde eski takım arkadaşı Gagliardini ile Galatasaray'da yeniden buluşacağı hatırlatıldı. 
  • Galatasaray'da İtalyan modası! Son bomba Roberto Gagliardini

    ROBERTO GAGLIARDINI KİMDİR?

    7 Nisan 1994'te doğan Gagliardini, futbola Atalanta altyapısında başladı. Atalanta'da A takıma yükseldikten sonra sırasıyla Spezia ve Vicenza'ya kiralanan İtalyan yıldız, 2017 yazında 20.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Inter'e transfer oldu. 
  • Galatasaray'da İtalyan modası! Son bomba Roberto Gagliardini

    Son 7 sezondur Inter forması giyen Gagliardini, bu sezon 17 maçta süre alırken, asist veya gol katkısı yapamadı.
  • Galatasaray'da İtalyan modası! Son bomba Roberto Gagliardini

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