Galatasaray'da Lucas Torreira'dan transfer yanıtı!

"HİÇBİR OYUNCU GALATASARAY’IN ÖNÜNDE DEĞİLDİR"

Son dönemlerde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, “Son zamanlarda benim geleceğim çok konuşuldu. Ben her zaman gerçeklerle yönettim ve kalbimden konuştum hep. Geldiğim ilk andan beri kendimi vermiş bir şekilde bu formayı giydim. Maalesef son zamanlarda babam sağlık sorunları yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadı. Hocaya, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve Türkiye’deki bütün insanlara bana destek oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Ailenizden uzak olduğunuz zaman bu tarz durumları yönetmek çok zor. Galatasaray’a konsantre olmak istiyorum. Sezonun önemli bir döneminden geçtiğimizi biliyoruz. Yarın da kendimizi vermek istiyoruz. Buradan gittiğim zaman zaten benden duyarsınız. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım. Galatasaray’da olduğum her gün bu şekilde çalışacağım. Sakin olmak, birlik olmak, Galatasaray’ın amaçlarına odaklanmak en iyisi. En önemlisi Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray’ın önünde değildir. Bunu her zaman net bir şekilde bildim ben” şeklinde konuştu.