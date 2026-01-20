Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Lucas Torreira'dan transfer yanıtı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Lucas Torreira'dan transfer yanıtı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu ve hakkında çıkan transfer iddialarına değindi.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 20.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak Galatasaray'da Lucas Torreira, mücadele öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        2

        "HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

        İspanya’da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için baş sağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Torreira, “Okan hocanın söylediklerine ek olarak yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Zor denebilecek bir dönemden geçiyoruz. Galatasaray taraftarlarına biraz zorlandığımız dönemden geçtiğimizi söylüyorum ama sakin olmalıyız. Her zamankinden daha fazla birlikte olmamız gerekiyor. Taraftarımızla birlikte çok önemli bir takım olduğumuzu biliyoruz. Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nın son şampiyonuyuz. Süper Kupa’da taraftarımızı mutlu edemediğimiz için üzgünüz. Her zaman kazanmak için oynuyoruz. Ligde lider olarak devam ediyoruz. Kupada da devam edeceğiz. Yarın da önemli bir maçımız var. İlk amacımız tabii ki ilk 24’te olmak. Yarın pozitif bir sonuç alırsak bunu yapmış olacağız. Onun için bizim gibi kulüpler için çok önemli” diye konuştu.

        3

        "HİÇBİR OYUNCU GALATASARAY’IN ÖNÜNDE DEĞİLDİR"

        Son dönemlerde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere de açıklık getiren tecrübeli orta saha oyuncusu, “Son zamanlarda benim geleceğim çok konuşuldu. Ben her zaman gerçeklerle yönettim ve kalbimden konuştum hep. Geldiğim ilk andan beri kendimi vermiş bir şekilde bu formayı giydim. Maalesef son zamanlarda babam sağlık sorunları yaşadı. Ben de takıma yeterince konsantre olamadı. Hocaya, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve Türkiye’deki bütün insanlara bana destek oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Ailenizden uzak olduğunuz zaman bu tarz durumları yönetmek çok zor. Galatasaray’a konsantre olmak istiyorum. Sezonun önemli bir döneminden geçtiğimizi biliyoruz. Yarın da kendimizi vermek istiyoruz. Buradan gittiğim zaman zaten benden duyarsınız. Ben bir şey söylemediğim sürece buradayım. Her zamanki gibi hayatımı sahaya koyacağım. Galatasaray’da olduğum her gün bu şekilde çalışacağım. Sakin olmak, birlik olmak, Galatasaray’ın amaçlarına odaklanmak en iyisi. En önemlisi Galatasaray. Hiçbir oyuncu Galatasaray’ın önünde değildir. Bunu her zaman net bir şekilde bildim ben” şeklinde konuştu.

        4

        "İYİ SONUÇLAR ALABİLMEK BENİM ODAKLANDIĞIM TEK ŞEY"

        Büyük bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyleyen Torreira, “Yarın önemli bir maç olacak. Büyük bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Gruplarda son maçlardayız artık. Puanların hepsi çok önemli. Puan almamız lazım. Hiçbirini kaybetmek istemiyoruz. Kontrol altında olan maçlarda puan kaybedebiliyoruz. Geçmişi, bunları düşünmek yerine yarınki maça odaklanma zamanı. Tek istediğim şey konsantre olmak. Yarın da büyük bir sonuç alabilmek. Baştan beri iyi veya kötü her anda yanımızda olan taraftarları mutlu edebilmek, iyi sonuçlar alabilmek benim odaklandığım tek şey” ifadelerini kullandı.

        5

        "ŞU ANDA GİTMEK İSTEMİYORUM ÇÜNKÜ GALATASARAY’DA MUTLUYUM"

        Takımdan ayrılma kararı alması halinde bunu kendisinin açıklayacağını belirten Torreira, sözlerini şöyle noktaladı:

        “Galatasaray için oynamaktan çok mutluyum. 3.5 senedir çok keyif aldım. Şanslıyım ki birçok kupa kazanma şansım oldu. Hocamla birlikte ağladığımız çok an oldu. Bazen üzüntüden, bazen mutluluktan. Uzun süredir Avrupa’da oynuyorum. Babam da sağlık olarak iyi bir dönemden geçmiyor. Futbolcunun dışında ben bir oğulum, ailemin bir parçası olmak da önemli. Ben Galatasaray’dan gideceksem başka birinden duymazsınız. Hepinizin önüne çıkarım ve gitmek istiyorum derim. Şu anda gitmek istemiyorum çünkü Galatasaray’da mutluyum. Bu kulüp için oynadığında en mutlu olan insanlardan birisiyim. Bu takıma aşığım. Aklımda bir soru işareti yok. Ama yine söyleyeceğim. Benim önceliğim her zaman ailem olacak.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları