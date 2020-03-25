Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının şoku sürerken korkutan bir haber de stattan sorumlu yönetici Mahmaut Recevik'ten geldi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Recevik, evinde karantinada bulunduğunu belirterek "Sevgili dostlar; evimde karantinadayım, ilaç tedavisine devam ediyorum.

İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Galatasaray'da yeni bir koronavirüs endişesi yaratırken Recevik'in Abdurrahim Albayrak ile aynı dönemde hastalandığı, ancak test için gittiği hastanede koronavirüs belirtileri bulunmadığı için eve gönderildiği kaydedildi.

CENGİZ'İN DURUMU İYİ, GÜNAY KONTROL ALTINDA

Öte yandan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de dün koronavirüs testi yaptırdı. Cengiz'de virüse dair hiçbir belirtinin olmadığı belirtilirken durumunun iyi olduğu ve test sonuçlarını evinde bekleyeceği kaydedildi. Başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın ise dün test yaptırmak için hastaneye gittiği ve kısa süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için geceyi hastanede kontrol altında geçirdiği ifade edildi.

TERİM'İN HASTANESİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kontrol altına alınırken hastaneden yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Covid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir."

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