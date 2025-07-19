Galatasaray'da Morutan ile yollar ayrıldı!
Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, bonservisiyle birlikte Aris'e transfer oldu.
Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti, Olimpiu Morutan bonservisiyle birlikte Aris'e transfer oldu.
Rumen futbolcu, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Selanik ekibi, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Galatasaray'ın 2021 yazında 4.1 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Morutan, beklentileri karşılayamazken, 3 sezon boyunca Pisa ve Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giydi.
Son olarak geçtiğimiz sezonu İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Olimpiu Morutan, takımında 10 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asist kaydetti.