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"ICARDI'NİN AİLEVİ PROBLEMİ VAR"

"Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Yanlış anlaşıldı. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi."