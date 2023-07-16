Okan Buruk'tan Icardi açıklaması: Pazartesi geliyor demedim, yanlış anlaşıldı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Buruk, Mauro Icardi hakkında, "Pazartesi gelmesini bekliyoruz" şeklinde açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında transfer çalışmaları, Mauro Icardi ve takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri:
"ICARDI'NİN AİLEVİ PROBLEMİ VAR"
"Icardi pazartesi geliyor diye net bir açıklamam olmadı aslında, orada kesildi. Yanlış anlaşıldı. Önümüzdeki hafta daha net bir şekilde belli olacak. Ailevi bir problem yaşadı. Onunla ilgili önümüzdeki hafta süre net şekilde belli olabilir. İnşallah en kısa zamanda gelir ve takımda olur. Ancak bazen ailevi sebepler bunun önüne geçiyor. Önemli olan Icardi'nin buraya en doğru, en zinde şekilde gelmesi."
"İKİNCİ KAMP OLMAYACAK"
"Bu sene transfer için ekstra bir sabır gerekiyor. Sadece Avrupa değil, Suudi Arabistan durumu söz konusu. Transfer sürecinin başındayız. Takımlar yeni toplandı, antrenmanlar yeni başladı. Şampiyonlar Ligi elemelerine ve lige hazır olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde maçlar başlayacak. İkinci bir kamp çalışmamız olmayacak."
"RASHICA İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"
"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Icardi'ye odaklandık. Milot Rashica için görüşmeler devam ediyor. Halil Dervişoğlu ve Angelino, takıma önemli destek verecekler. Angelino ve Halil'i de en iyi şekilde hazır hale getireceğiz."
"ERDEN TİMUR'LA KONUŞACAĞIZ"
"Transfer planlarımız sürüyor. Erden Timur'un yoğun çalışması var. Onunla pazartesi günü oturup, tekrar konuşacağız. "Yarın gelecek" diye söyleyebileceğimiz bir oyuncu yok. Zaten kadrodan oyuncu kaybetmedik. Önümüzdeki hafta transferleri tamamlayacağız."
Okan Buruk, "Paredes ve Fred'den hangisi oyun sisteminize daha uygun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Kadromuzu zenginleştirmek istiyoruz, isim üzerinden gitmek istemiyorum. Elimizdeki oyuncular zaten iyi. Ancak yine de kadroyu güçlendireceğiz."