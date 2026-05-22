        Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı!

        Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı!

        Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu yarın yapılacak. Mevcut başkan Dursun Aydın Özbek, seçime tek aday olarak girecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 09:22 Güncelleme:
        Galatasaray'da seçimli genel kurul heyecanı!

        Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda divan heyetinin oluşturulup açılışın yapılmasının ardından seçimlere geçilecek.

        Mevcut başkan Dursun Özbek'in tek aday girdiği genel kurulda, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye sandık başına gidecek.

        Genel kurul üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kurulacak ve saat 15.00'te oy kullanma işlemi sona erecek.

        DURSUN ÖZBEK'İN YENİ DÖNEM LİSTESİ

        Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

        Yönetim asıl: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

        Yönetim yedek: Bora İsmail Bahçetepe, Ozan Bingöl Yurtsever, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ömer Sarıgül.

        Denetim asıl: Sinan Şahin, Gül Rengin Günay, Hasan Can Külahçıoğlu.

        Denetim yedek: Halil Cem Burnaz, Nazımcan Aygın, Çağatay Aras Uçkun.

        Sicil asıl: Mehmet Çağatay Altınlı, Nedime Canipek Konuksever, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Berat Uygur, Mehmet Selim Yavuz, Burçin Aslan.

        Sicil yedek: Özgür Kızılelma, Yakup Peker, Sadettin Can Bilginer.

        Disiplin asıl: Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk.

        Disiplin yedek: Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın.

        ÖZBEK, G.SARAY'DA EN UZUN SÜRE GÖREV YAPAN 2. BAŞKAN OLACAK

        Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yeni dönemdeki görev süresini tamamlaması halinde kulüp tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak.

        Yarın gerçekleştirilecek genel kurula aday tek olarak giren Özbek, sarı-kırmızılıların tarihine geçmeye çok yakın.

        Galatasaray Kulübünde başkan olarak dördüncü dönemine girecek Özbek, yeni dönemde 2 yıllık görev süresini doldurması halinde kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in ardından en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim ünvanını alacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık koltuğunda oturan Özbek, Suphi Batur (8 yıl 2 ay), Selahattin Beyazıt (7 yıl 8 ay) ve Ali Uras'ı (7 yıl 1 ay) geçerek ikinci sıraya yükselecek.

        Kulübün 121 yıllık tarihinde 38 farklı kişi başkanlık yaparken kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, yaklaşık 14 yıllık görev süresiyle bu alanda zirvede yer alıyor.

        GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

        Sarı-kırmızılı kulübün 121 yıllık tarihindeki 104 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

        Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

        Dönem Başkan
        1905-18, 1925 Ali Sami Yen
        1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
        1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
        1925 Ali Haydar Şekip
        1926 Ahmet Robenson
        1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
        1928-29 Necmettin Sadak
        1929-30 Abidin Daver
        1930-31, 1933 Ahmet Kara
        1931-32 Tahir Kevkep
        1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
        1933 Fethi İsfendiyaroğlu
        1934-36 Ethem Menemencioğlu
        1936-37 Saim Gogen
        1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
        1939 Nizan Nuri
        1939 Adnan Akıska
        1940-42 Tevfik Ali Çınar
        1942-43 Osman Dardağan
        1944-46 Muslihittin Peykoğlu
        1946-50, 1965-68 Suphi Batur
        1953, 1962-64 Ulvi Yenal
        1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
        1957-59 Sadık Giz
        1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
        1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
        1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
        1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
        1990-92, 1992-96 Alp Yalman
        1996-2001 Faruk Süren
        2001-02 Mehmet Cansun
        2002-08 Özhan Canaydın
        2008-11 Adnan Polat
        2011-14 Ünal Aysal
        2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
        2018-21 Mustafa Cengiz
        2021-22 Burak Elmas
        2015-18, 2022-24, 2024-26 Dursun Özbek
