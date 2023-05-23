Galatasaray'ın ise 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan yıldız stoper için kapıyı 20 milyon Euro'nun üzerinde bir meblağ üzerinden açacağı ve 20 milyon Euro'dan daha aşağıda olan teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.