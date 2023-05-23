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Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa 3 puan uzakta bulunan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvamış durumda. Uzun süredir transferde sessiz ve derinden çalışan sarı-kırmızılı yetkililer, adımlarını Sacha Boey ve Victor Nelsson yokmuş gibi atıyor! İki oyuncunun da satılmasına kesin gözüyle bakılıyor

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  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar aralayan Galatasaray'da tek gündem şampiyonluk değil. 
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Mutlu sona 3 puan uzakta bulunan sarı-kırmızılılar gelecek sezonun Galatasaray'ı için de çoktan düğmeye basmış durumda... 
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Sol bek, sağ bek, orta saha ve santrfor transferleri planlayan sarı-kırmızılılarda son günlerde yeni gelişmeler yaşanıyor.

     
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Galatasaray, özellikle Sacha Boey ve Victor Nelsson'a gösterilen ilgi sonrasında planlarını da değiştirmeye başladı. 

     
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Avrupa'nın önemli liglerinden talipleri bulunan iki oyuncunun da satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Sarı-kırmızılılar sağ bek için arayışlara bir süre önce başlarken Sacha Boey'dan elde etmeyi planladığı bonservis gelirinin önemli bölümünü de yine sağ bek için harcamayı düşünüyor.
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Daha önce sağ bek transferine 5 milyon Euro'luk kaynak ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, bu bölge için alternatiflere yönelik yaptığı pazar araştırması sonucu meblağın yükseltilmesi kararı alındı.
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Sezon başından bu yana 11'i bırakmayan Sacha Boey'dan sonra bu bölgede kalite düşüşü yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, listedeki potansiyel transferlerin beklentilerinin üzerindeki meblağlar nedeniyle sağ bek için şartları zorlayacak.

     
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Sarı-kırmızılılar daha önce Udinese, Sporting gibi takımlardan teklifler alan Sacha Boey için 15 milyon Euro'luk gelir beklentisi hedeflerken bu rakamı da yukarıya çekebilir. 
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    NELSSON İÇİN BEKLENTİ 20 MİLYON EURO ÜZERİ 

    Galatasaray'ın Sacha Boey'dan sonra satılmasına kesin gözüyle baktığı diğer isim ise Victor Nelsson...
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Abdülkerim Bardakcı'yla yakaladığı şahane uyum ile hem bireysel performansını yukarıya çeken hem de Galatasaray'ın başarılı omurgasının temel taşlarından olan Nelsson da Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda.
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Sarı-kırmızılılara 7 milyon Euro'ya transfer olan Danimarkalı savunmacı için birçok devin teklif hazırlığında olduğu ve aracılar vasıtasıyla kulübün kapısını çaldığı öğrenildi.
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Galatasaray'ın ise 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan yıldız stoper için kapıyı 20 milyon Euro'nun üzerinde bir meblağ üzerinden açacağı ve 20 milyon Euro'dan daha aşağıda olan teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi.
  • Galatasaray'da planlar Boey ve Nelsson yokmuş gibi yapılıyor

    Galatasaray'da Nelsson'un bu yaz takımdan ayrılığına kesin gözüyle bakılırken bu bölge için de arayışlar çoktan başlamış durumda. 

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