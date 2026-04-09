Galatasaray'da rotasyon çözüm verdi!
Galatasaray, Göztepe deplasmanında geniş rotasyonla sahaya çıkmasına rağmen 3-1 kazanarak zirvedeki avantajını korudu. Okan Buruk'un kadroda yaptığı 7 değişiklik sonuç verirken, İzmir'de alınan galibiyetle Trabzon mağlubiyetinin etkisi silindi.
Trabzon deplasmanında istediği sonucu alamayan Galatasaray’da ilk 11’de farklı yedi isim İzmir’de sahne aldı; rotasyon sonuç verdi.
Milli maç arasından bir maçı eksik olmasına rağmen 4 puan önde dönen Galatasaray’da Trabzon yenilgisi tat kaçırmıştı.
Trabzon’da Osimhen ve Sane’siz olsa da ideal 11’ine yakın bir kadroyla sahaya çıkan Cimbom sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılsa da konuşulan konu oynanan futboldu.
Üst üste ikinci sert deplasmanına giden sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde ilk kez bu kadar geniş bir rotasyon tercih etti.
Mauro Icardi, Lucas Torreira, Ismail Jakobs gibi isimler kesik yerken İlkay Gündoğan, Eren Elmalı ve Yaser Asprilla 11’e dahil oldu.
Cezası biten Leroy Sane formasına kavuşurken Abdülkerim’in cezasında stopere Singo geçti.