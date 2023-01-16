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Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar ilk 18 maçta 42 puan toplarken, teknik direktör Okan Buruk'un ise Başakşehir'i şampiyon yaptığı 2019-2020 sezonunu ilk 18 maç itibarıyla sollaması dikkat çekti.

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  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

    Süper Lig lideri Galatasaray'da sezon başında eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Okan Buruk, son haftalarda alınan sonuçlarla tartışmalara nokta koydu.
  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

    Son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 19 hafta sonunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.
  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

    Galatasaraylı taraftarlar, yakalanan müthiş seri sonrası şampiyonluk havasına girerken, teknik direktör Okan Buruk'un 18 maçlık performansı da sarı-kırmızılı camiayı 'mutlu son' için saumutlandırıyor. 
  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

    2019-2020 sezonunda Başakşehir'i şampiyon yaparak tarihe geçen 49 yaşındaki çalıştırıcı, o dönem ilk 18 haftada 36 puan toplamıştı.
  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

    Okan hoca, bu sezon ise Galatasaray'la aynı süreçte 42 puana ulaşırken, şampiyon olduğu sezona göre 6 puan daha fazla topladı.
  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

    Okan Buruk'un bu istatistiği şampiyonluk yolunda sarı-kırmızılıları umutlandıran bir faktör olarak öne çıkıyor. 
  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

    2019-2020 sezonunda Okan Buruk'lu Başakşehir 69 puanla ligi tamamlayıp şampiyon olmuştu.
  • Galatasaray'da şampiyonluk kokusu! Okan Buruk kendini aştı

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