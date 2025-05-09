Galatasaray'da sıcak gelişme! Brazao...
Galatasaray, sezon sonunda kulüpten ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın alternatifini Güney Amerika'da buldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, Muslera'nın yerini Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao ile doldurmak istediği öne sürüldü. 24 yaşındaki file bekçisinin sosyal medyada yaptığı beğeni ise Galatasaraylıları heyecanlandırdı.
Galatasaray’da Fernando Muslera dönemi yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Eşyalarını gemiyle Uruguay’a gönderen tecrübeli kalecinin, Uruguay’a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, kaptanın devam etmek istemesi durumunda sözleşmesini bir yıl daha uzatmaya sıcak baksa da, olası vedaya karşı hazırlıklarına şimdiden başladı.
Yönetimin hem yerli hem de yabancı birçok kaleciyle temas kurduğu gelen bilgiler arasında. Gündemdeki son isim ise Brezilya’dan…
Brezilya basınına göre Galatasaray, Santos’un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao’yu transfer listesine ekledi.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek transfer maliyetini öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor.
Öte yandan genç kaleci, sosyal medya hesabından Galatasaray’la ilgili çıkan bir transfer haberini beğendi.
Bu hareket, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, transferin kısa sürede netlik kazanabileceği yorumlarına yol açtı.
1.92 boyundaki genç kaleci, bu sezon Santos formasıyla 21 maçta görev aldı, 27 gol yedi ve 4 maçta kalesini gole kapattı.
Cruzeiro altyapısından yetişen Brazao, 2019’da Parma’ya transfer olarak Avrupa’ya adım attı. Aynı yıl 6.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Inter'e imza attı.