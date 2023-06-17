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Galatasaray'da sol beke 3 aday!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önceliği geçen sezon Okan Buruk'un en çok yakındığı bölge olan sol beke verdi. Bu mevkiye kaliteli bir takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, üç yıldızı listesine aldı.

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    Sol bek konusunda ince eleyip sık dokuyan yönetim, 3 yıldızı listesine aldı. İşte o isimler ve detaylar...
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    NUNO TAVARES

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    ANGELINO

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    İspanyol oyuncu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Leipzig'e döndü. 
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    ALEX SANDRO

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    Sarı kırmızılı yönetim, Avusturya kampı başlamadan gerekli bölgelere takviyeleri yapmak istiyor.

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