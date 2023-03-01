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Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Milan ile anlaştı. Torreira sezon sonu sarı-kırmızılı takıma veda edecek. Galatasaray yönetimi 15 milyon Euro'dan aşağı bir paraya satmayı düşünmüyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları

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  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den 6 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Süper Lig kariyeri 1 yıl ile sınırlı kalacak. 
  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Uruguaylı orta saha oyuncusunun menajeri Pablo Bentancur, Milan ile 4 yıllığına anlaştı.
  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Torreira sezon sonu İtalya serie A'ya gidecek. 
  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Süper lig'in kalitesini yeterli bulmayan 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sonrası takımdan ayrılma kararı almıştı.
  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Galatasaray yönetimi sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Lucas Torreira'ya engel çıkarmayacak.
  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Sarı kırmızılılar Torreira'yı 15 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor. 
  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Milan'ın bu parayı ödemeye hazır olduğu belirtildi. 
  • Galatasaray'da SON DAKİKA: Lucas Torreira, Milan ile anlaştı - Transfer haberleri

    Galatasaray'da ilk sezonunda 21 resmi maça çıkan Lucas Torreira gol ve asist katkısı yapamadı.

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