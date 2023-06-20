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Okan Buruk, Angelino'yu istiyor!

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sol beke takviye planlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, Angelino'nun transfer edilmesini istiyor

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  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Okan Buruk, Angelino'yu istiyor!

    Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Okan Buruk, Angelino'yu istiyor!

    Yeni sezon çalışmalarına önümüzdeki hafta başlayacak sarı-kırmızılılarda hedef, 27 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme karşılaşmasına kadar eksik görülen bölgeleri mümkün olduğu kadar takviye etmek olacak.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Okan Buruk, Angelino'yu istiyor!

    Forvet bölgesi için alternatifi kalmayan Galatasaray'da sol bek ve yedek kaleci pozisyonları için de arayışlar sürüyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Okan Buruk, Angelino'yu istiyor!

    beIN SPORTS'un haberine göre geçtiğimiz sezon sol bekte Van Aanholt, Emre Taşdemir, Leo Dubois, Sam Adekugbe ve Kazımcan Karataş gibi oyunculara şans veren Okan Buruk, kadrosunda Leipzig'den Angelino'yu görmek istiyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Okan Buruk, Angelino'yu istiyor!

    Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren 26 yaşındaki İspanyol oyuncunun kiralanma ihtimali de gündemde.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi: Okan Buruk, Angelino'yu istiyor!

    RB Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Angelino, geçen sezon Hoffenheim'da 1 gol 10 asistle oynadı.

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