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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

Avrupa'nın birçok liginde transfer dönemi kapanırken Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Haris Seferovic ve Patrick van Aanholt'la yollarını ayırarak hem kontenjan hem de maaş bütçesinde elini rahatlatan sarı-kırmızılılarda son dakika sürprizleri yaşanıyor. Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da İtalya seferi başladı! Luka Jovic ve Musa Barrow için harekete geçen Galatasaray iki oyuncuyu transfer etmek için teklifini yaptı! İşte Galatasaray'da son dakika gelişmeleri ve günün transfer haberleri

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  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Lider Galatasaray'da Okan Buruk ve ekibi yeşil sahada çalışırken profesyoneller ve idareciler de sahanın dışında çalışıyor. Şampiyonluğu kaptırmak istemeyen sarı-kırmızılılar transferde de gaza basacak. 
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    ELİ RAHATLADI!

    Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın çoğu ülkesinde transferin son gününde kadroda düşünmediği iki oyuncusuyla yollarını ayırarak elini rahatlattı.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Patrick van Aanholt'u PSV'ye kiralık olarak gönderen sarı-kırmızılılar, Hollandalı oyuncunun ikinci yarıdaki hak edişlerinden de kurtulmuş oldu.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Sol beki Philipp Max'ı satın alma opsiyonuyla Eintracht Frankfurt'a kiralayan PSV, bir dönem altyapısında top koşturan Van Aanholt'la el sıkışırken oyuncunun 900 bin Euro'luk maaşını karşılamayı da kabul etti.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    PSV, Max'ın Alman ekibine transfer olması sonrasında ise Galatasaray ile bir yıllık sözleşmesi bulunan Van Aanholt için sarı-kırmızılılar ile masaya oturabilir. 
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Galatasaray'ın diğer bir son gün ayrılığı ise Haris Seferovic'le yaşandı.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Sarı-kırmızılıların büyük beklentiyle satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı tecrübeli golcü, Portekizli Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Celta Vigo'nun yolunu tuttu.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan İsviçreli golcünün ligin ikinci yarısında alacağı 1 milyon 150 bin Euro ise Celta Vigo tarafından karşılanacak.

     

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılar hem Seferovic hem de Van Aanholt ayrılıklarıyla birlikte maaş bütçesinde 2 milyon Euro gibi bir alan açarken yabancı kontenjanında da elini rahatlattı.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    İTALYA SEFERİ BAŞLADI!

    Yaşanan ayrılıklar sonrasında gözler yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılar İtalya'ya çıkarma yaptı.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Kanat ve santrfor bölgesine ekleme yapmak isteyen Galatasaray, Fiorentina'da gözden düşen ve beklentilerin çok altında kalan Luka Jovic için harekete geçti.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Fiorentina'nın bu yaz Real Madrid'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı 25 yaşındaki golcü gözden düştü. 
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Sezona ilk 11'de başlasa da son haftalarda kadrodaki yerini kaybeden Sırp yıldız eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

     

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    İtalyan basınında çıkan habere göre sarı-kırmızılılar Jovic'in ikinci yarıdaki yaklaşık 1 milyon Euro'luk maliyetini karşılayarak oyuncuyu kiralamak istiyor. 
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    BARROW İÇİN SIKI PAZARLIK

    Sarı-kırmızılıların renklerine bağlamak istediği diğer oyuncu ise Bologna formasını giyen Musa Barrow...

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Jovic gibi kulübünde beklentilerin altında kalan ve 14 maçta sadece 2 gol 1 asist üretebilen Barrow için kiralama teklifi yapan Galatasaray, Bologna'nın yanıtını beklemeye geçti.

     

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Yine İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bologna, oyuncuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiralamaya sıcak bakıyor.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    FFP nedeniyle kiralık anlaşmalarında zorunlu satın alma maddesi koyamayan Galatasaray ise ilk teklifin reddedilmesi durumunda satın alma opsiyonlu teklifini revize ederek yeniden Bologna'nın kapısını çalacak.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    BERKAN'A İZİN ÇIKMADI

    Galatasaray'da Cremonese'nin zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak istediği Berkan Kutlu'ya ise izin çıkmadı.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    4 milyon Euro'luk bir teklif alan Galatasaray'da Okan Buruk, milli futbolcunun planları arasında yer alması nedeniyle bu teklifin reddedilmesini istedi ve Berkan yuvada kaldı.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    GENÇLER KİRAYA GİDECEK

    Galatasaray'da akademiden yetişen Metehan Baltacı, Özgür Baran Aksaka ve Umut Erdem ise kiraya gidecek.
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK üç oyuncuya da talip olurken Metehan Baltacı için Ege ekibiyle el sıkışıldı.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Özgür Baran Aksaka ve Umut Erdem için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

     
  • Galatasaray transferde atağa kalkıyor! Luka Jovic ve Musa Barrow... - Son dakika GS transfer haberleri

    Hamza Yiğit Akman'a da kiralık tekliflerinin geldiği, Galatasaray'ın bu teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

     

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