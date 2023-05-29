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Galatasaray'ın sol bekteki önceliği Raphael Guerreiro!

Şampiyonluğa adım adım koşan Galatasaray'da gelecek sezon kadro çalışmaları da dört koldan sürüyor. Birçok mevkiye transfer yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların sol bek için ilgilendiği isimler de netleşiyor! Aslan bu bölgede önceliğini Raphael Guerreiro'ya vermiş durumda

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Şampiyonluğa 3 puan uzakta bulunan Galatasaray'da Florya saha içine odaklanırken idari kanat ise transfer operasyonu yürütüyor. Uzun süredir Okan Buruk'un raporları doğrultusunda çalışmalar yapan Galatasaray'ın sol bek için listesi de şekilleniyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde önce gruplara kalmak sonra da ses getirecek bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray, birçok mevkide kalite yükseltmeyi hedefliyor. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Sacha Boey ve Victor Nelsson'a gelen teklifler sonrasında bu bölgelere de takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların öncelik verdiği bölgelerden biri sol bek... 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Adekugbe ile yola devam etmeyecek olan Galatasaray'ın hedefindeki sol bekler de netleşmeye başladı. Cimbom savunmanın soluna Raphael Guerreiro'yu istiyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Yıllardır top koşturduğu Borussia Dortmund'la olan sözleşmesi sona eren ve takımdan gözyaşlarıyla ayrılan Portekizli oyuncu için resmi temaslar da kurulmuş durumda.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    CİMBOM BU TRANSFERDE YALNIZ DEĞİL

    Galatasaray, Raphael Guerreiro ile sol kanadını birkaç yıl garantiye almak isterken sarı-kırmızılılar bu transferde yalnız değil.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Atletico Madrid ve Premier Lig'den Newcastle United da Raphael Guerreiro için harekete geçmiş durumda. Ancak iddialara göre iki kulüp de 29 yaşındaki futbolcu ile uzun süreli sözleşme yapmaya sıcak bakmıyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    MAAŞ BEKLENTİSİ GALATASARAY'IN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

    Alman basınında çıkan haberlere göreyse Raphael Guerreiro'nun yıllık ücret beklentisi, sarı-kırmızılıların işini zorlaştırıyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Borussia Dortmund'tan yılda 3,5 milyon Euro kazanan Portekizli futbolcu, son sözleşmelerinden birini yapacağı için yüksek bir gelir beklentisine sahip. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Sarı-siyahlılarda zaman zaman sol bekte zaman zaman sol içte oynayan Guerreiro transferi için Galatasaray'ın Avrupa'daki rakipleriyle rekabet etmesinin zor olduğu belirtiliyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    ALTERNATİFLER MERLIN VE ANGELINO!

    Galatasaray'ın Raphael Guerreiro transferinde sonuç alamaması durumundaki alternatifleri ise Quentin Merlin...
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Sarı-kırmızılılar, Ligue 1'de küme düşme potasında bulunan Nantes'ın durumunu yakından takip ediyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Öncelik Raphael Guerreiro! İşte Cimbom'un sol bek listesi!

    Galatasaray, Raphael Guerreiro'da mutlu sona ulaşamaması durumunda Quentin Merlin için harekete geçecek.

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