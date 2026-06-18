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        Transfer temmuz sonuna kaldı

        Galatasaray, 2026 Dünya Kupası nedeniyle transfer hamlelerine temmuz ortasından sonra ağırlık verecek.

        Giriş: 18 Haziran 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Transfer temmuz sonuna kaldı

        Transferi ağırdan alan Galatasaray’da hareketliliğin temmuz ortasından sonra artması bekleniyor

        Üst üste dört sezondur şampiyon olan Galatasaray transferi ağırdan alıyor.

        Şampiyon kadrosunun omurgasını korumayı başaran Aslan, Mario Lemina’yla da prensip anlaşmasına vardı.

        Düğün için yurt dışına giden Gabonlu yıldızın ıslak imzayı da kısa sürede atması bekleniyor.

        TRANSFER HAREKETLİLİĞİ TEMMUZ SONUNDA ARTACAK

        Yabancı kuralı nedeniyle transfere agresif giriş yapmayan Cimbom’da hareketliliğin temmuz ortasından sonra artması planlanıyor.

        Hem TFF’deki harcama limitlerinin açıklanması, hem yabancı oyuncu kuralının netleşmesi hem de Dünya Kupası’nın bitmesinin ardından somut adımların atılması bekleniyor.

        Ayrıca ilgi mektubu gelen oyuncuların geleceklerinin netleşmesi ve Gabriel Sara, Wilfried Singo ya da Davinson Sanchez gibi oyuncuların satılmasıyla birlikte transfer için kaynak yaratılması hedefleniyor.

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