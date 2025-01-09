Galatasaray'da yedekler ışık vermedi!

Batshuayi’nin vuruşunda Muhammed gole izin vermezken mücadele de 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Tecrübeli golcü bu sezon kullandığı üç penaltının ikisinden faydalanamamış oldu. Batshuayi daha önce Adana Demirspor müsabakasında da 16 yaşındaki kaleci Deniz’i geçememişti.