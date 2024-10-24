Son iki sezonda savunmadaki performansıyla ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray bu sezon geçmişini arıyor.

Hem Süper Lig hem Avrupa Ligi’nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar buna rağmen kalesini gole kapatmakta zorlanıyor.

Sezona Victor Nelsson - Abdülkerim Bardakcı tandemiyle başlayan, ilerleyen haftalarda ise Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı ikilisine dönen Galatasaray, Elfsborg karşısına üç stoperli kurguyla çıktı. 3-0 öne geçtiği maçı kopartmayı başaramayan sarı-kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa ve RFS karşısında yaşadığı geri dönüş senaryosunun kıyısından dönerken yenen üç gol derbi öncesinde moralleri bozdu.