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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!

        Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yol ayrımına gelindi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için gelen teklifleri değerlendirecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:22
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        Süper Lig'de yaz transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

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        Sezonu Aston Villa'da tamamlayan ve Galatasaray'a geri dönen Nicolo Zaniolo tekrardan ayrılığa hazırlanıyor.

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        Yeni sezon öncesi iyi bir bütçe oluşturmak isteyen yönetim, futbolcu satışları sayesinde girişimlerini hızlandıracak.

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        İspanyol ekiplerinden Villarreal'in yanısıra İtalya'dan Atalanta ve Fiorentina, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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        Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da geçiren Zaniolo, 39 maçta forma giydi. İtalyan futbolcu, bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşadı.

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        Nicolo Zaniolo'nun ayrılığı için Galatasaray'ın bonservis beklentisinin ise 20 milyon Euro olduğu kaydedildi.

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        Yönetimin ayrıca, sonraki satıştan da pay talep etmesi bekleniyor. Çünkü 24 yaşındaki futbolcunun, Serie A’da tekrar patlama yaparak, yakın gelecekte yine büyük bir Avrupa devine transfer olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

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        Sarı-Kırmızılılar böylece birkaç sezon içerisinde Zaniolo’dan tekrar para kazanma fırsatı bulabilecek.

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