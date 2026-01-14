Habertürk
        Galatasaray Daikin'de Frantti kadroda yok! - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin'de Frantti kadroda yok!

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexandra Frantti'nin sakatlığı nedeniyle Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 16:24 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:24
        Galatasaray Daikin'de Frantti kadroda yok!
        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncularından Alexandra Frantti'nin sakatlığı nedeniyle CEV Kupası'nda bu akşam oynanacak Darta Bevo maçının kadrosunda yer almayacağını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexandra Frantti, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak Galatasaray Daikin-Darta Bevo mücadelesi, saat 19.30'da başlayacak.

