        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Daikin'de Martyna Lukasik'la yollar ayrıldı - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Daikin'de Martyna Lukasik'la yollar ayrıldı

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı smaçör Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 21:25
        Galatasaray Daikin'de ayrılık açıklandı!

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Polonyalı oyuncu Martyna Lukasik ile yollarını ayırdı.

        Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "​​​​​​​Martyna Lukasik ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Martyna Lukasik'e verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Lukasik, geçen haziran ayında İtalya ekibi Imoco Volley Conegliano'dan 1 yıllığına kiralanmıştı.

