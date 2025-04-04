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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho tepkisi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mourinho tepkisi!

        Galatasaray Kulübü, derbi maçta Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya destek veren ve olayla ilgili Okan Buruk'u suçlayan Fenerbahçe Kulübü'ne yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 15:35 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:46
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        G.Saray'dan F.Bahçe'ye Mourinho tepkisi!
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        Galatasaray Kulübü, derbi maçta Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya destek veren ve olayla ilgili Okan Buruk'u suçlayan Fenerbahçe Kulübü'ne sert tepki gösterdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türk futboluna katkı vermek ümidiyle gelen rakip takım teknik direktörünün ülke futboluna verdiği zarar son 8 aydır çığ gibi artarak büyümeye devam etmektedir. Geçmişte bu tip yakışıksız olayları nedeniyle dünya futbol kamuoyunda tescilli bu kişi adına çıkıp özür dilemek yerine, Türk futbol kamuoyunun aklıyla alay eder gibi yapılan bir açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için üzgünüz.

        Allah kimseyi, dünyanın gözü önünde yaşanmış spor adına utanç verici bir saldırıyı, sırf teknik direktörü az ceza alsın diye savunmak zorunda bırakmasın. Dün bize ahlak dersi vermeye çalışanların bugün düştükleri bu acınası durumu üzüntüyle izliyor, onlar ve Türk futbolu adına bir kez daha utanıyoruz"

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