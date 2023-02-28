Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

Galatasaray, taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin bonservisini almayı hedefliyor. Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcü için girişimlerini hızlandırdı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Galatasaray yönetimi, Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak için harekete geçti.

     
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldızın bonservisi için PSG ile görüşmeler başladı.

     
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Fransız temsilcisinin, 15 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli beklentisinin olduğu bildiriliyor.
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Galatasaray, 2024 sezonu sonuna kadar PSG ile sözleşmesi devam eden Icardi için 7-8 milyon Euro civarında bir ödeme yapmayı planlıyor.
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Fransız ekibinin ikna olması durumunda, sarı kırmızılıların sezon bitmeden bu transferi sonlandırması bekleniyor.
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Mauro Icardi'nin de kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan Icardi, gösterdiği performansla dikkat çekti.
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Sarı kırmızılı formayla 13 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 9 kez fileleri sarstı, 6 gol pası verdi.
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Icardi'nin adı transferde İtalyan ekipleriyle de anılıyor... Napoli ve Milan'ın yanı sıra Roma'nın da adı Arjantinli golcüyle anılıyor. 
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    İtalyan basını, Tangocu için Roma'nın oldukça istekli olduğunu ve Mourinho'nun yeni sezonda forvet hattını Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmak istediğini duyurdu. Milan da Icardi için istekli.
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    "Calcioinpillole.com" 'Mauro Icardi için tüm yollar Roma'ya çıkıyor' başlığı ile verdiği haberinde, Jose Mourinho'nun onu çok istediğine vurgu yaptı.

     
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Haberde "Mauro Icardi'ye Roma ve Milan'ın talip olması tesadüf değil. Arjantinli oyuncuyla her zaman ilgilendiler. Özellikle Roma... Teknik Direktör Jose Mourinho, takımında görmeyi çok istiyor. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çalışan Başkent ekibinde; hücum hattını Portekizli çalıştırıcı, Dybala & Icardi ikilisinden oluşturmanın hayalini kuruyor" ifadelerine yer verildi. 
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

     

    Yine habere göre Icardi'nin Inter'deki günlerindeki gibi bayrak adam olmak ve İtalya'ya geri dönmek istediği kaydedildi ve şöyle denildi: 

     
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    "Icardi, Roma'nın tam aradığı isim. Dybala ile sık sık telefonda konuştukları da biliniyor. Roma, Wanda Nara için bile doğru bir yer."
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    "TÜRKİYE'DE DE KALABİLİR"

    Milan da Icardi'yi isteyen bir başka kulüp ama Milano onun için cehennem olabilir. Roma ise Icardi için cenneti andırır. Icardi zaten şu anda Sarı-Kırmızılı forma giyiyor. Galatasaray'da bu sezon kiralık oynuyor. Ancak hala PSG'nin oyuncusu... 
  • Galatasaray'dan Icardi harekatı! Transfer için düğmeye basıldı

    Eğer Paris yaz aylarında onu satmazsa bir sonraki yıl ücretsiz olarak ayrılacak. Ancak Wanda ve Icardi'nin yeni sezonda Serie A yerine Türkiye'de kalma tercihleri de var." 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.