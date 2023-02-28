"TÜRKİYE'DE DE KALABİLİR"

Milan da Icardi'yi isteyen bir başka kulüp ama Milano onun için cehennem olabilir. Roma ise Icardi için cenneti andırır. Icardi zaten şu anda Sarı-Kırmızılı forma giyiyor. Galatasaray'da bu sezon kiralık oynuyor. Ancak hala PSG'nin oyuncusu...