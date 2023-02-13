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Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un futbolcuları, sezonu farklı takımlarda tamamlamaya hazırlanırken, Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılıların, Gaziantep FK'nın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'i gündemine aldığı belirtildi.

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  • Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç

    Deprem felaketinin etkilediği illerde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep FK ve Hatayspor, Süper Lig'den çekildiklerini açıklamıştı.
  • Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç

    Türkiye Futbol Federasyonu da bu ekiplerde görev yapan futbolcuların sezon sonuna kadar başka takımlarda forma giymesine izin verirken, bu karar sonrası ilk hamle Galatasaray'dan geldi. 
  • Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç

    Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci arayışları başlayan sarı-kırmızılıların, Gaziantep FK'nnı tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'i gündemine aldığı belirtildi.
  • Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç

    TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Günay Güvenç'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
  • Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç

    Cimbom'un, sezonun geri kalanında Günay'ın maaşının tamamını ödemesi bekleniyor. 
  • Galatasaray'dan kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine Günay Güvenç

    31 yaşındaki file bekçisinin yerli olmasının, bu transferde en büyük etken olduğu ifade ediliyor.

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