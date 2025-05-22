Galatasaray'dan sağ bek harekatı: Davide Calabria!
Galatasaray'da sağ bek bölgesine geçtiğimiz yaz transfer döneminde Elias Jelert, devre arasında ise Przemyslaw Frankowski transfer edilmesine karşın bu bölgede istikrar sağlanamadı. İspanyol basınına göre sarı-kırmızılılar, bu mevki için aradığı ismi ise İtalya'da buldu.
Ziraat Türkiye Kupası ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların kanayan yarası sağ bek bölgesinde bir türlü oyuncu istikrarı sağlanamazken, öncelik yine buraya verildi.
Geçtiğimiz yaz Kopenhag'dan Elias Jelert transfer edilirken, 21 yaşındaki isme 9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Danimarkalı sağ bek, bu bölgede tutunamazken Kaan Ayhan, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin de gerisinde kaldı.
Devre arasında bu bölgeyi yine güçlendiren Aslan, Lens'ten satın alma opsiyonuyla Przemyslaw Frankowski'yi kiraladı.
Polonyalı sağ bek de inişli çıkışlı performansı nedeniyle tercih edilmedi ve Trabzonspor ile Kayserispor maçlarında Roland Sallai bu bölgede formayı giydi.
İspanyol basını, Galatasaray'ın bu bölge için yine arayışta olduğunu ve rotasının İtalya olduğunu öne sürdü.
G.SARAY'DAN CALABRIA ATAĞI!
Relevo'nun haberine göre; geçtiğimiz dönemlerde de sarı-kırmızılıların gündemine gelen Davide Calabria için yeniden atağa geçildi.
Sezonun ilk yarısını Milan'da geçiren İtalyan sağ bek, ikinci yarısını ise Bologna'da kiralık olarak tamamladı.