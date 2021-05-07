Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'la final niteliğinde maça çıkacak olan Galatasaray, seçim krizinin gölgesinde derbiye hazırlanıyor.

Lider Beşiktaş'ı yenerek son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamak isteyen teknik direktör Fatih Terim, hücum gücü yüksek rakibin en etkili silahı üzerinde duruyor. Siyah-Beyazlı takımda bu sezon 17 asist ve 5 golle 22 kez doğrudan skora katkı veren Rachid Ghezzal'ı durdurmak isteyen Terim, son 3 maçtır ilk 11'de görevlendirdiği sol bek Ömer Bayram'ı özel olarak uyardı.

Cezayirli oyuncunun rahat alan bulmaması gerektiğini düşünen deneyimli çalıştırıcının, orta sahada görevlendireceği Taylan Antalyalı'dan da Ömer'in kademesine girmesini istediği ifade edildi.

BABEL'E SAVUNMA UYARISI

Ghezzal'ın hemen arkasında sağ bekte forma giyen Valentin Rosier'in de boşluk bulduğunda tehlike yarattığını bilen Terim, Ömer'in önünde olacak Ryan Babel'den de sık sık geriye gelerek takım savunmasına katkıda bulunmasını istediği öğrenildi.