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Fatih Terim ve yönetimin yaptığı görüşmede Sneijder için bekleme kararı çıktı. Belhanda ya da Feghouli'ye iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak futbolcunun yerine Sneijder'ın alınması konusunda görüş birliğine varıldı.