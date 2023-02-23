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Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

Süper Lig lideri Galatasaray şampiyonluğa odaklanırken, sarı-kırmızılı yönetim ise gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için kolları sıvadı. Önümüzdeki sezon Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci transferi yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Serie A'da forma giyen İtalyan kaleciyle ilgilendiği ortaya çıktı.

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  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    Süper Lig lideri Galatasaray, yaz döneminin ardından ara transferde de kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekti.
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    Kış transfer döneminde Kaan Ayhan, Adekugbe ve Zaniolo'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun kadrosu da şimdiden oluşturulmaya başlandı. 
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    36 yaşındaki Fernando Muslera'nın ilerleyen yaşı nedeniyle kalede değişiklik yapmak isteyen Galatasaray yönetimi, sürpriz bir ismin peşine düştü.
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    İtalyan basını, Galatasaray'ın Serie A ekibi Hellas Verona'da forma giyen Lorenzo Montipo ile ilgilendiğini öne sürdü.
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Serie A'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken İtalyan kalecinin birçok talibi olduğu belirtildi.
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    Sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemi için düşündüğü 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı.
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    Galatasaray'ın transferdeki en büyük rakibinin ise Premier Lig ekibi Bournemouth olduğu ifade edildi.
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    1.91 boyundaki İtalyan kaleci bu sezon Verona formasıyla 24 maçta forma giydi.
  • Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Muslera'nın yerine...

    Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Montipo'nun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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