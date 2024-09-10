Galatasaray'dan son gün hamlesi: Rayan Cherki
Trendyol Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Birçok yıldızı listesinde bulunduran sarı-kırmızılılar için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı ve son güne kadar Rayan Cherki'yi kadroya katmak istediği yazıldı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildiren Galatasaray, Süper Lig için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Nicola Zalewski, Eric-Junior Dina Ebimbe ve Philip Billing için girişimlerini sürdüren Cimbom, için Fransız basını flaş bir iddia ortaya attı.
G.SARAY'DAN CHERKI HAMLESİ
Fransız basınından Foot01'in haberine göre; Galatasaray Lyon forması giyen Rayan Cherki için harekete geçti.
Lyon yaz transfer döneminin başında Fransız yıldıza yeni sözleşme teklif ettiği ve bu teklifin kabul görmediği aktarıldı.
21 yaşındaki oyuncunun bu sezon Fransız ekibinde süre alamadığı haberin detaylarında yer aldı.
G.Saray'ın bu transferde ısrarcı olduğu ve son güne kadar yıldız ismin peşinde olacağı belirtildi.