Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Türk milleti adeta tek yumruk oldu. Spor camiası da büyük bir dayanışma içerisine girerken, ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray da depremzedeler için birlik oldu.

Depremin en çok etkilediği illerin başında Hatay gelirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in felaketin hemen ardından gözyaşları içinde yardım istemesi herkesin yüreğini yakmıştı...

Volkan Demirel'in bu paylaşımı tüm Türkiye'yi derinden sarsarken, Fenerbahçe efsanesi olarak görülen Demirel'e ezeli rakip Galatasaray'dan tarihi bir çağrı geldi.