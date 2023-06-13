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Galatasaray'dan Yves Bissouma sürprizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Malili orta saha Yves Bissouma'yı gündemine aldı.

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  • Galatasaray'dan Yves Bissouma sürprizi! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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