        Haberler Spor Basketbol Galatasaray direkt yarı finali istiyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray direkt yarı finali istiyor

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibini konuk edecek. Sarı Kırmızılılar, 1-1'lik skorla devam eden serinin üçüncü ve son müsabakasını kazanarak doğrudan yarı finale kalmak istiyor.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:19
        Galatasaray direkt yarı finali istiyor!

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in etabı üçüncü ve son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransız ekibi Basket Landes'i ağırlayacak.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

        İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği play-in etabının ilk maçında sahasında Basket Landes'i 81-72 yenen sarı-kırmızılılar, seride 1-0 öne geçti. Fransa'da yapılan mücadeleyi 75-70'lik skorla Basket Landes kazanınca seri 1-1'e gelerek üçüncü maça uzadı.

        Galatasaray, taraftarı önünde serinin üçüncü ve son müsabakasını kazanarak doğrudan yarı finale yükselmeye çalışacak. Kaybeden ekip, çeyrek finalde mücadele edecek.

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde altılı final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

