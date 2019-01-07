Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına 10.2 milyon dolar bedelle satan Galatasaray, transferde hamlelere başladı. Bip Spor'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Bursaspor'la sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Emre Taşdemir ile her konuda anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncunun menajerleri ile son bir toplantı yapan Galatasaraylı yöneticilerin aradaki tüm pürüzleri giderdiği ve işin imzaya kaldığı ifade edildi. Emre Taşdemir'in kısa süre içinde imza atıp Antalya kampına katılması bekleniyor.

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