Öne Çıkanlar
Galatasaray
Basketbol
Haberler > Basketbol > Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Jaka Klobucar'ı transfer etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Jaka Klobucar, ve Tai Webster'ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-Kırmızılılar, Sloven forvet Jaka Klobucar ve Tai Webster'ı kadrosuna kattı

07 Ağustos 2018 Salı, 17:14:37 | Güncelleme:

Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, kadrosunu güçlendirdi. Sarı-Kırmızılılar, Sloven forvet Jaka Klobucar ile 1 yıllık anlaşma yapıldığını duyurdu. Bununla birlikte 23 yaşındaki Yeni Zelandalı guard Tai Webster'la anlaşamaya varıldığı bildirildi.

 19 Ağustos 1987 yılında Slovenya’da dünyaya gelen Jaka Klobucar, 1.98 boyunda ve forvet pozisyonunda forma giyiyor. 

Basketbol kariyerine 2003 yılında ülkesinin takımlarından Krka Novo Mesto’da başlayan oyuncu, Slovenya’nın en önemli basketbol kulüplerinden Union Olimpija tedrisatından geçip kulübüyle 2009 yılında Slovenya lig ve kupa şampiyonlukları yaşadıktan sonra 2010 yılında Partizan ile anlaştı. 2011 yılında Sırbistan Kupasını kazanan Klobučar, o yazın ardından yeniden Union Olimpija’ya döndü. 2011-12 sezonunda kısa süren İtalya macerasının sonunda 2012 ve 2014 yıllarını basketbola başladığı kulüp olan Krka ile geçiren forvet, 2014 yılında Slovenya Lig şampiyonluğu yaşarken final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.
 
2014-15 sezonu için Alman ekibi ratiopharm Ulm ile anlaşan 30 yaşındaki oyuncu o sezon ligde 39 maça çıktı ve 10.8 sayı, 2.7 ribaund, 3.1 asist ortalamaları tutturdu. 2015-16 sezonu başında ülkemizin takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a transfer oldu. İBB’de geçirdiği üç sezonda 10.7 sayı, 4 ribaund ve 4.3 asist ortalamaları tutturan Klobučar, oynadığı üç sezonda da ligde istikrarlı şekilde forma giydi ve toplamda yalnızca üç maç kaçırdı. Sloven oyuncu aynı zamanda 2007 yılından bu yana Slovenya A Milli Basketbol Takımı’nı da temsil ediyor.

GEÇEN SEZON PROFESYONEL OLDU

29 Mayıs 1995’te Yeni Zelanda’da dünyaya gelen Tai Webster, basketbol kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Auckland Pirates’ta başladı. 2013 yılında NCAA ekiplerinden Nebraska’ya katıldı. Dört sezon geçirdiği Nebraska’da son yılında 17 sayı, 4 asist, 5.1 ribaund ortalamaları tutturdu. 2017-18 sezonunda ilk kez Avrupa’ya gelerek profesyonel kariyerine başlayan Webster, geçen sezon Almanya Ligi’nde 37 maça çıktı ve 14.9 sayı, 3.6 ribaund, 3.8 asist ortalamaları yakaladı.
 
Genç oyuncu aynı zamanda 2014 yılından bu yana Yeni Zelanda A Milli Takım formasını da terletiyor.

İLK AVRUPA TECRÜBESİ UŞAK'TA

8 Temmuz 1993’te Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya gelen Auguste, kolej yaşı geldiğinde 2012 yılında NCAA ekiplerinden Notre Dame Fighting Irish’e katıldı. Notre Dame Üniversitesi’nde dört sezon geçiren pivot, bir rotasyon oyuncusu olarak geçirdiği ilk iki sezonun ardından üçüncü senesinde daha fazla süre ve sorumluluk almaya başladı. 2014-15 sezonunda 12.9 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları tutturan Auguste, o sezon takımıyla ACC Konferansı şampiyonluğu yaşayarak NCAA Elit Sekiz turnuvasında boy gösterdi. Kolejdeki son sezonunda 14 sayı, 10.7 ribaund, 1.1 asist ve 1.1 blok ortalamaları tutturan oyuncu o sezon sonunda girdiği NBA Draft’larında seçilemeyerek Avrupa’nın yolunu tuttu.

Avrupa’daki ilk tecrübesini ülkemizin ekiplerinden Muratbey Uşak Sportif’te geçiren Zach Auguste, 2016-17 sezonunda ligde çıktığı 22 maçta 12.2 sayı, 7.8 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 maçta 13.4 sayı, 8.8 ribaund ortalamaları tutturdu.

2017 yılında Yunanistan vatandaşı olan annesinin vesilesiyle Yunan pasaportu alan 25 yaşındaki oyuncu o yaz Panathinaikos ile imzaladı. Yunanistan Ligi’nde çıktığı 13 maçta 8 sayı, 4.9 ribaund ve 1.1 blok ortalaması tutturdu.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.