Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Luyindama ile girdiği mücadele sonrası kolunun son halini paylaştı. Pozisyonun ardından büyük acı çeken Ferdi, daha sonra oyuna devam ederken maçın ardından Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp "Bütün mesajlar için teşekkürler yazdı. Hemen ardından Fenerbahçe hesabı da aynı pozsiyonun görüntülerini paylaşırken "Yorumsuz" ifadelerini kullandı.

LUYINDAMA - VALENCIA POZİSYONU DA TARTIŞMA YARATTI

Derbinin ikinci yarısında Galatasaray ceza alanında yaşanan Luyindama - Valencia pozsiyonu da tartışma yarattı. Luyindama'nın topa müdahalesinin ardından Valencia yerde kalırken sarı-lacivertli takım müdahalenin Valencia'ya olduğunu savunarak penaltı bekledi.

GALATASARAY'DAN KIRMIZI KART İTİRAZI

Maçın ilk yarısında ise Galatasaray'ın itirazı vardı. 23. dakikada ceza alanının hemen önünde Falcao'ya gelen pasa Tisserand eliyle müdahale ederken hakem Ali Palabıyık serbest vuruş ve sarı kart kararı verdi. Sarı-kırmızılılar, Falcao'nun son adam olduğu gerekçesiyle kartın renginin kırmızı olması gerektiğini savunurken beIN Sports yorumcusu eski hakem Deniz Çoban "Ben olsam kırmızı kart verirdim" yorumunu yaptı.