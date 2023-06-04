SEZON İKİ TAKIM İÇİN DE BİTİYOR

Bu karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.