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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini yenerek sezonu mutlu kapamak istiyor. Fenerbahçe ise hem Türkiye Kupası finali öncesi prova yapmak hem de taraftarına derbi galibiyeti hediye etme peşinde. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın teknik direktörleri de ilk 11'lerini büyük ölçüde belirledi

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde bu akşam şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak. Nef Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    SEZON İKİ TAKIM İÇİN DE BİTİYOR

    Bu karşılaşmayla iki takım için de sezon tamamlanmış olacak. Ligde son haftada Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor, Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    İki takımın da 6 Şubat'ta Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle ligde çekilmesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe son haftayı maç yapmadan geçirecek ve 3-0 hükmen galibiyet alacak.
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    CİMBOM KUPASINI ALACAK

    Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    MUHTEMEL 11'LER

    MUSLERA
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    BOEY
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    NELSSON

     
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    ABDÜLKERİM
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    KAZIMCAN
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    TORREIRA
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    OLIVEIRA
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    RASHICA
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    MERTENS
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    KEREM
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    ICARDI
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    İRFAN CAN EĞRİBAYAT
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    FERDİ
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    SAMET
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    SZALI
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    LUAN PERES
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    ARAO
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    ZAJC
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    ARDA GÜLER
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    İRFAN CAN KAHVECİ
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    VALENCIA
  • Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri

    BATSHUAYI

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