Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 16:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev derbinin tarihi belli oldu!

        Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de yapılacak.

        Süper Lig’de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:

        29. hafta

        10 Nisan Cuma

        20.00 Beşiktaş - Antalyaspor

        11 Nisan Cumartesi

        14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği

        17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

        20.00 Kayserispor - Fenerbahçe

        12 Nisan Pazar

        14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük

        17.00 Göztepe - Kasımpaşa

        20.00 Galatasaray - Kocaelispor

        13 Nisan Pazartesi

        20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK

        20.00 Eyüpspor - Samsunspor

        30. hafta

        17 Nisan Cuma

        20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

        20.00 Antalyaspor - Konyaspor

        18 Nisan Cumartesi

        14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor

        17.00 Kocaelispor - Göztepe

        20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray

        19 Nisan Pazar

        14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor

        17.00 Samsunspor - Beşiktaş

        20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir

        20 Nisan Pazartesi

        20.00 Gaziantep FK - Kayserispor

        31. hafta

        24 Nisan Cuma

        20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa

        25 Nisan Cumartesi

        14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK

        17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor

        20.00 Göztepe Antalyaspor

        26 Nisan Pazar

        14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor

        20.00 Galatasaray - Fenerbahçe

        27 Nisan Pazartesi

        17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

        20.00 Konyaspor - Trabzonspor

        20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 26 Mart 2026 (Ankara'da NATO Zirvesinde Geri Sayım)

        ABD-İsrail/İran savaşında 27. gün. İran'dan ABD'ye: Yaklaşın, Bekliyoruz. İsrail'den Lübnan'a yeni saldırı. Sanchez'den İran savaşına tepki. Körfez'den ortak İran açıklaması. Ankara'da NATO zirvesinde geri sayım. İBB yolsuzluk davasında 10. gün. Gürlek'ten Özel'e suç duyurusu. Ünlülere yeni uyuşturu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu: 3+1, 2+2 ya da 7+1 modelini hayata geçirmeliyiz
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
