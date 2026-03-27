Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağı açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyurulan programa göre, 31. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü saat 20.00’de yapılacak.
Süper Lig’de 29, 30 ve 31. hafta fikstürü şöyle:
29. hafta
10 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Antalyaspor
11 Nisan Cumartesi
14.30 Rams Başakşehir - Gençlerbirliği
17.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
20.00 Kayserispor - Fenerbahçe
12 Nisan Pazar
14.30 Konyaspor - Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Kocaelispor
13 Nisan Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.00 Eyüpspor - Samsunspor
30. hafta
17 Nisan Cuma
20.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
20.00 Antalyaspor - Konyaspor
18 Nisan Cumartesi
14.30 Fatih Karagümrük - Eyüpspor
17.00 Kocaelispor - Göztepe
20.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19 Nisan Pazar
14.30 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
17.00 Samsunspor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Rams Başakşehir
20 Nisan Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Kayserispor
31. hafta
24 Nisan Cuma
20.00 Rams Başakşehir - Kasımpaşa
25 Nisan Cumartesi
14.30 Eyüpspor - Gaziantep FK
17.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe Antalyaspor
26 Nisan Pazar
14.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe
27 Nisan Pazartesi
17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
20.00 Konyaspor - Trabzonspor
20.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük