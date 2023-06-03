Kanarya'nın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 172 milyon 400 bin Euro ve ikinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 7 milyar 800 milyon TL.