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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray GAİN'de Şaban Uzun dönemi!

        Galatasaray GAİN'de Şaban Uzun dönemi!

        Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörlüğü Şaban Uzun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 22:05 Güncelleme:
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        Galatasaray'da Şaban Uzun dönemi!

        Galatasaray Kulübü'nde, kadın futbol takımı teknik direktörlüğüne Şaban Uzun getirildi.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Şaban Uzun'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.

        Şaban Uzun, kariyeri boyunca VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, RB Leipzig ve Almanya Futbol Federasyonunda (DFB) görev yaptı.

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