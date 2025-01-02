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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Göztepe mesaisini sürdürdü! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Göztepe mesaisini sürdürdü!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek lider Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 14:16 Güncelleme: 02.01.2025 - 14:16
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        G.Saray, Göztepe mesaisini sürdürdü!
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        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

        Üç grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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