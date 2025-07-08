Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a kiraladı
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladığını açıkladı.
Giriş: 08.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:22
Galatasaray, futbolcusu Halil Dervişoğlu'nu Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki santrforun 1 sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralandığı belirtildi.
Halil Dervişoğlu, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 33 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
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