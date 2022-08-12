Okan Buruk'lu Galatasaray bu sezon yıldız dolu transferlerle gündeme bomba gibi oturdu. Bu sezonda Galatasaray'a gelen oyuncular kadar, sarı kırmızılılarla yolunu ayıranlar da oldu. Peki, Galatasaray hangi oyuncuları transfer etti ve giden oyuncular kimler? İşte, bu Galatasaray'ın bu sezon transferleri...