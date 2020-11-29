Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yenerek rakiplerine gözdağı verdi! Sarı-kırmızılılar son yıllarda zorlandığı Rize deplasmanında hem oynadığı futbolla beğeni topladı hem de 3 puana uzandı. Geçen sezon 17 dış saha maçında sadece 21 puan toplayabilen Galatasaray bu sezon ise 5 maçında 12 puan topladı!

7 EKSİKLE GELDİ

Milli arada birçok oyuncusunu kaybeden Galatasaray, Rize deplasmanına oldukça eksik bir kadroyla geldi. Koronavirüs testleri pozitif çıkan ve izolasyonları devam eden Arda Turan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Okan Kocuk ve Omar Elabdellaoui'yi Rize'ye getiremeyen sarı-kırmızılılarda Saracchi ve Falcao da sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Sarı-kırmızılılar rakip ceza sahasında 34 kez topla buluşurken rakip kaleye 11 isabetli şut çekti.

4 GALİBİYET 21. HAFTADAYDI!

Son üç sezonda da dış sahada düşük performans sergileyen Galatasaray özellikle geçen sezon deplasmanlarda çok zorlanmıştı. İlk 8 deplasmanından 9 puan çıkaran sarı-kırmızılılar 4 galibiyete ise ligin 21. haftasında ulaşmıştı. Fatih Terim ve öğrencileri bu sezon ise 10. haftada 4 deplasman galibiyeti aldı. Sarı-kırmızılılar dış sahadaki tek puan kaybını Kasımpaşa deplasmanında yaşadı.

İÇ SAHADA 8, DIŞ SAHADA 12 PUAN

Bu sezon iç sahada üç maçta puan kaybeden sarı-kırmızılılar evinde sadece 8 puan toplayabildi. Galatasaray deplasmandaki maçlardan ise 12 puanı cebine koydu ve 'deplasman fobi'sini, 'deplasman hobi'sine çevirdi! Sarı-kırmızılılar söz konusu süreçte Sivas ve Başakşehir'de 5 yıl sonra kazanmayı da başardı. Galatasaray son 8 maçında 2 galibiyet alabildiği Rize deplasmanında da kötü serisine de bu galibiyetle son verdi.

ŞAMPİYONLUK SEZONLARINDA DIŞ SAHA PUAN ORTALAMASI 1,5 İDİ

Galatasaray son iki şampiyonluğu olan 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasman maçında 26'şar puan toplamıştı. Dış sahada 1,5 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise 17 maçta 21 puanda kaldı. 1,2 puan ortalamasıyla dış saha puan tablosunda 7. sırada yer alan Galatasaray bu sezon ise geride kalan haftalarda dış sahada ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'dan daha fazla puan toplayan tek takım ise 13 puan ile Fenerbahçe.