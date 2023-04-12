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Galatasaray ile TFF arasında kritik zirve!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, davet edildiği TFF toplantısına katılacak. Özbek yabancı sınırının da konuşulacağı toplantıda hakem yönetimi ve MHK Başkanı Lale Orta'ya dair rahatsızlıklarını dile getirecek

Galatasaray ile TFF arasında kritik zirve!

Galatasaray'da merakla beklenen TFF zirvesi bugün gerçekleşecek. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek, TFF'in daveti sonrasında Federasyon'un düzenlediği toplantıya katılacak. Özbek burada son dönemdeki yaşanan olumsuz gelişmelere dair rahatsızlığını dile getirecek.

GÜNDEMDE YABANCI SINIRI DA VAR

TFF'nin düzenlediği toplantıya Kulüpler Birliği'nde yer alan diğer başkanlar da katılacak. Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirilecek buluşmada yabancı sınırı da masaya yatırılacak. TFF, mevcut yabancı kuralına dair değerlendirmeleri dinleyecek ve kulüplerin taleplerini alacak.

BAŞKAN ÖZBEK ADALET TALEBİNİ YİNELEYECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu kritik zirvede adalet taleplerini yineleyecek. Diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda TFF yetkilileriyle görüşecek olan Özbek, son haftalardaki hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluşa müdahalesi ile sonrasında yaptığı açıklamalara dair duydukları rahatsızlıkları dile getirecek.

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