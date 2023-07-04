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Galatasaray'ın Avrupa planı

Galatasaray'da sezona yönelik çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki önemli isimlerin Avrupa maçlarından önce hazır hale gelmesini istiyor

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  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Galatasaray, sezon hazırlıkları sürdürüyor. Çalışmalarına Florya'da devam eden sarı kırmızılılarda tüm oyuncular takıma katıldı.
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Galatasaray, 11 günlük yurt dışı kampı için 8 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden, takımdaki as oyuncuların bu kampa yetiştirilmesini istedi.
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Tecrübeli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için oynanacak 3 ön eleme turunda en iyi kadroyla sahaya çıkmayı hedefliyor.
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Özellikle Nicolo Zaniolo'nun durumu merak konusu. 
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    İtalyan futbolcu, 1 yıl daha takımda kalmayı planlıyor. Teknik heyet ve yönetim de, Zaniolo'yu Avrupa maçlarında sahada görmek istiyor.
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    15 milyon euroya Roma'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun serbest kalma maddesi 35 milyon euro. 
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Sarı kırmızılılar, bu seviyede olmayan teklifleri kabul etmemekte kararlı.
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Galatasaray'da Victor Nelsson ve Sacha Boey için de İngiliz ekiplerinin ilgisi devam ediyor. Sarı kırmızılılar, bu iki futbolcuyu da eleme maçlarında kullanmayı düşünüyor.
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması durumunda ciddi bir gelir elde edecek.
  • Galatasaray'ın Avrupa planı

    Sarı kırmızılı yönetim, bu durumda Avrupa seviyesinde güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara hız verecek.

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